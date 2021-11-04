Зеленский назвал главные задачи для нового главы Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде перед голосованием за нового министра обороны Украины.

Свою речь он начал с того, что поблагодарил бывшего министра Андрея Тарана, который, по словам главы государства, сделал немало для украинской армии.

– Новый министр должен пользоваться безоговорочным уважением среди украинских бойцов и высоким авторитетом, укреплять обороноспособность нашей армии и обеспечивать достойные условия для украинских защитников и защитниц, – сказал президент.

Владимир Зеленский заявил, что внес в Верховную Раду представление о назначении новым министром обороны Алексея Резникова. Глава государства попросил нардепов поддержать его кандидатуру.

4 ноября Верховная Рада рассматривает ряд кадровых вопросов, в том числе назначение нового министра обороны.

3 ноября, согласно статье 114 Конституции Украины, президент Украины Владимир Зеленский внес представление о назначении новым главой Минобороны Алексея Резникова.

Раньше Резников занимал должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. 3 ноября Верховная Рада поддержала его отставку.