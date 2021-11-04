Зеленський назвав головні завдання для нового очільника Міноборони

Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді перед голосуванням за нового міністра оборони України.

Свою промову він розпочав з того, що подякував колишньому міністру Андрію Тарану, який, за словами глави держави, зробив чимало для української армії.

– Новий міністр повинен користуватися беззаперечною повагою серед українських бійців і високим авторитетом, зміцнювати обороноздатність нашої армії і забезпечувати гідні умови для українських захисників і захисниць, – сказав президент.

Володимир Зеленський заявив, що вніс до Верховної Ради подання про призначення новим міністром оборони Олексія Резнікова. Глава держави попросив нардепів підтримати його кандидатуру.

4 листопада Верховна Рада розглядає низку кадрових питань, зокрема призначення нового міністра оборони.

3 листопада, згідно зі статтею 114 Конституції України, президент України Володимир Зеленський вніс подання про призначення новим очільником Міноборони Олексія Резнікова.

Раніше Резніков обіймав посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 3 листопада Верховна Рада підтримала його відставку.