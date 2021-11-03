Президент Украины Владимир Зеленский внес сегодня в Верховную Раду представление о назначении Алексея Резникова новым министром обороны.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– В Верховную Раду поступило представление президента Украины о назначении Резникова Алексея министром обороны Украины, – сообщил Мельничук.

Проект постановления о назначении Резникова министром обороны зарегистрирован на сайте парламента под №6267. Сейчас документ направлен на рассмотрение профильного комитета.

Согласно статье 114 Конституции Украины, министр обороны и министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента Украины.

Остальные же министры назначаются ВР по представлению премьер-министра Украины.

На сегодняшнем заседании Верховная Рада поддержала заявление об отставке Алексея Резникова с должности вице-премьера – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий.

На должность нового главы Минреинтеграции фракция Слуга народа уже выдвинула своего нардепа Ирину Верещук.

В то же время Андрей Таран был уволен с должности министра обороны Украины.