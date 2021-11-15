В воскресенье, 14 ноября, в Украину прибыла очередная партия технической помощи от правительства Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщило посольство США в Украине на своей странице в социальной сети Facebook. По данным учреждения, в Украину поступило около 80 тонн боеприпасов.

В посольстве отметили, что это была четвертая поставка в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн от Америки.

— Это были четвертые поставки США в рамках дополнительной помощи, которую президент Байден направил в Украину в августе. Это демонстрирует приверженность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины, — говорится в сообщении ведомства.

По данным посольства США в Украине, с 2014 года Америка предоставила нашей стране помощь в сфере безопасности на общую сумму свыше $2,5 млрд.

Позиция США против агрессии РФ

Соединенные Штаты Америки готовы оказывать помощь Украине, чтобы способствовать развитию нашего государства и сдерживать агрессию Российской Федерации. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что США могут увеличить военную помощь Украине.

По словам главы МИД, России не нужно много времени, чтобы прибегнуть к возможным запланированным наступательным действиям. Кулеба подчеркнул, что цель Украины – сделать все для того, чтобы помешать преступным планам России.

Фото: Посольство США в Украине