45-летняя Елена Шуляк – вероятный новый глава партии Слуга народа. По крайней мере, именно ее рекомендует на эту должность Александр Корниенко, сложивший полномочия лидера политсилы. 15 ноября на съезде пройдет голосование.

Народный депутат параллельно занимает должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также возглавляет Координационный совет по проблемным вопросам в градостроительстве.

Что еще известно о Елене Шуляк

Киевлянка, родилась 24 января 1976 года. Имеет высшее экономическое образование: магистр (Украинский транспортный университет), магистр бизнес-администрирования (МВА) в Международном институте менеджмента (2003-2005). Много стажировалось за границей. Несколько лет заочно училась в КНУ имени Тараса Шевченко по специальности психология, но это образование не завершила.

С конца 1990-х занималась предпринимательской деятельностью, была топ-менеджером преимущественно в сфере недвижимости и строительства.

В частности, в 1999 году возглавила аудиторскую фирму Стандарт.

2000-2006 годах – директор департамента аудита и анализа финансово-хозяйственной деятельности финансово-промышленной группы Midland Group.

В 2007 году Шуляк стала генеральным директором Midland Development Ukraine.

2005-2007 годы – член наблюдательного совета Экспресс-Банка.

2014-2015 годы – глава наблюдательных советов Украинского строительного сообщества.

Была одним из 18 учредителей Союза украинских предпринимателей, а также членом правления ОО Офис эффективного регулирования (BRDO).

В 2014 году баллотировалась в Киевский городской совет от партии Демократический альянс (№5 в списке), а летом 2019 года во время парламентских выборов избрана народным депутатом от Слуги народа (№13 в избирательном списке, но как беспартийная) и в том же году стала представителем Кабинета министров в Верховной Раде. Была им до марта 2020 года.

На момент избрания в Верховную Раду была гендиректором Midland Development Ukraine.

8 ноября Александр Корниенко сложил полномочия главы партии Слуга народа.

19 октября его назначили первым вице-спикером парламента. Поэтому он сказал, что хочет сосредоточиться на реформе работы Верховной Рады и задачах, поставленных президентом.

Фото: Слуга народу