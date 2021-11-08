Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко решил сложить полномочия главы партии Слуга народа и уже написал соответствующее заявление.

Как объяснил сам политик, он хочет сосредоточиться на реформе работы Верховной Рады и задачах, поставленных президентом.

Кто возглавит Слугу народа вместо него, будет решено в ноябре на партийном съезде в Киеве, сообщила спикер политической силы Юлия Палийчук.

Точную дату она не назвала.

Она также обнародовала видеообращение Корниенко. Он уверяет, что остается членом партии Слуга народа.

19 октября Рада проголосовала за назначение народного депутата от фракции Слуга народа Александра Корниенко первым вице-спикером парламента.

Он заменил на этом посту Руслана Стефанчука, которого 8 октября избрали новым председателем Верховной Рады.