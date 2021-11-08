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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Корниенко сложил полномочия главы партии Слуга народа

олександр корнієнко

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко решил сложить полномочия главы партии Слуга народа и уже написал соответствующее заявление.

Как объяснил сам политик, он хочет сосредоточиться на реформе работы Верховной Рады и задачах, поставленных президентом.

Кто возглавит Слугу народа вместо него, будет решено в ноябре на партийном съезде в Киеве, сообщила спикер политической силы Юлия Палийчук.

Точную дату она не назвала.

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Она также обнародовала видеообращение Корниенко. Он уверяет, что остается членом партии Слуга народа.

19 октября Рада проголосовала за назначение народного депутата от фракции Слуга народа Александра Корниенко первым вице-спикером парламента.

Он заменил на этом посту Руслана Стефанчука, которого 8 октября избрали новым председателем Верховной Рады.

Фото: УНИАН

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