15 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совместно с коллегами из государств-членов ЕС проработал мобилизацию Европейского Союза в поддержку Украины.

Об этом глава МИД сообщил во время прямого включения из Брюсселя в эфире Свободы слова на ICTV.

– Это заседание было посвящено развитию восточного партнерства, но безусловно мы использовали его для того, чтобы довести до всех стран ЕС ту ситуацию, которая складывается вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях, – подчеркнул глава МИД.

По словам Дмитрия Кулебы, министры иностранных дел во время совместного заседания проработали мобилизацию ЕС в поддержку Украины.