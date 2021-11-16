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Факты / Украина / Политика

Проработали мобилизацию ЕС в поддержку Украины – Кулеба

Татьяна Забожко редактор ленты
Дмитро Кулеба

15 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совместно с коллегами из государств-членов ЕС проработал мобилизацию Европейского Союза в поддержку Украины.

Об этом глава МИД сообщил во время прямого включения из Брюсселя в эфире Свободы слова на ICTV.

– Это заседание было посвящено развитию восточного партнерства, но безусловно мы использовали его для того, чтобы довести до всех стран ЕС ту ситуацию, которая складывается вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях, – подчеркнул глава МИД.

По словам Дмитрия Кулебы, министры иностранных дел во время совместного заседания проработали мобилизацию ЕС в поддержку Украины.

Фото: УНИАН

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