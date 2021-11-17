Корниенко рассказал, когда рассмотрят закон о выплате 1 тыс. грн вакцинированным

Верховная Рада может принять законопроект о выплате 1 тыс. грн. вакцинированным украинцам в первом чтении 18 ноября.

Такой прогноз журналистам озвучил первый вице-спикер Александр Корниенко.

– Я надеюсь, что на этой неделе мы проголосуем законопроект в первом чтении в четверг, если сегодня состоится заседание комитета. Это несложные законы, они компромиссные. Но потом будет второе чтение и, как мы слышали, много правок, – рассказал он.

Александр Корниенко добавил, что сам механизм выплаты средств будет разработан Министерством экономики.

15 ноября президент Украины сообщил, что каждый гражданин, который пройдет полный курс вакцинации против коронавируса, получит от государства 1 тыс. грн.

Украинцы смогут использовать эти деньги на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, чтобы посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Кроме того, граждане могут потратить средства на билеты для путешествий внутри Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как украинцы будут получать 1 тыс. грн за Covid-вакцинацию. По его словам, средства будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение Дія. Налогом эти средства не будут облагаться.