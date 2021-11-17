Корнієнко розповів, коли розглянуть закон про виплату 1 тис. грн вакцинованим

Верховна Рада може ухвалити законопроект про виплату 1 тис. грн вакцинованим українцям у першому читанні 18 листопада.

Такий прогноз журналістам озвучив перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

– Я сподіваюся, що цього тижня ми проголосуємо законопроект у першому читанні в четвер, якщо сьогодні відбудеться засідання комітету. Це нескладні закони, вони компромісні. Але потім буде друге читання та, як ми чули, багато правок, – розповів він.

Олександр Корнієнко додав, що сам механізм виплати коштів розробить Міністерство економіки.

15 листопада президент України повідомив, що кожен громадянин, який пройде повний курс вакцинації проти коронавірусу, отримає від держави 1 тис. грн.

Українці зможуть використати ці гроші на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, щоб відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. Крім цього, громадяни можуть витратити кошти на квитки для мандрівок всередині України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як українці отримуватимуть 1 тис. грн за Covid-вакцинацію. За його словами, кошти нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки через додаток Дія. Податком ці кошти не обкладатимуть.