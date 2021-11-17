Тысячу гривен вакцинированным от Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карточки через приложение Дія. Налогом эти средства облагаться не будут.

О деталях программы сообщил сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что это инициатива президента Владимира Зеленского. Таким образом планируют поддержать бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса.

– Для того, чтобы сохранить высокие темпы вакцинации и дополнительно мотивировать людей привиться, принято решение выплатить по одной тысяче грн всем полностью вакцинированным гражданам. Эта инициатива президента Украины позволит поддержать малый и средний бизнес в Украине, пострадавший из-за пандемии. Кроме того, это финансовая поддержка спортивного и культурного развития украинцев, – отметил Шмыгаль.

По словам главы правительства, программа будет действовать следующим образом:

• Одна тысяча гривен будет начисляться гражданам на виртуальные платежные карточки через приложение Дія.

• Эти средства можно будет потратить на приобретение билетов в театры, кинотеатры, на концерты, на занятия спортом, а также на поездки поездом или самолетом по территории Украины.

• В программе примут участие около 6 тыс. субъектов бизнеса со всей страны.

• Программа будет запущена с 19 декабря 2021 года. Она будет действовать до конца следующего года.

• В этом году на финансирование программы планируется направить 3 млрд грн (и такую же сумму в начале следующего года). В правительстве будет рассмотрена возможность расширения финансирования. Финансирование будет осуществляться из общего фонда госбюджета.

– Никаких налогов на тысячу гривен начисляться не будет. Также эти средства никак не повлияют на получение субсидии людьми, — подчеркнул Шмыгаль.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по 1 тыс. грн. Граждане смогут использовать эти средства на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, для посещения кинотеатра, театра, музея, концертного зала или выставочного центра.

Как уточнил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, под действие программы попадут все, кто получил две прививки от коронавируса как до, так и после 19 декабря 2021 года – дня старта выплат.

По 1 тыс. грн. будут выплачиваться за счет средств из общего фонда государственного бюджета.