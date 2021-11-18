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Факты / Украина / Политика

Жду утверждения – Зеленский о решении комитета ООН об аннексии Крыма

Татьяна Забожко редактор ленты
ВолодимирЗеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал одобрение комитетом Генассамблеи ООН проекта резолюции относительно прав человека во временно оккупированном Крыму.

– Наша Крымская платформа – в тексте проекта! Жду утверждения резолюции Генассамблеей в декабре, – написал в Twitter глава государства.

Проект усиленной резолюции относительно ситуации с правами человека в анексованому Крыму 17 ноября одобрил третий комитет Генассамблеи ООН. За проголосовали 64 страны, 93 воздержались.

Против проголосовали: Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Филиппины, Российская Федерация, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Документ, среди прочего, призывает РФ освободить украинских политзаключенных и обеспечить права крымскотатарского народа.

Принятие проекта резолюции на сессии Генассамблеи ООН в декабре дополнительно консолидирует международную поддержку Украины на пути к восстановлению территориальной целостности.

Призыв к странам ООН присоединиться к Крымской платформе 23 сентября во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Офис президента

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