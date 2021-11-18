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Очікую на схвалення – Зеленський про рішення комітету ООН щодо анексії Криму

Тетяна Забожко редакторка стрічки
ВолодимирЗеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав схвалення комітетом Генасамблеї ООН проекту резолюції щодо прав людини в тимчасово окупованому Криму.

– Наша Кримська платформа – у тексті проекту! Очікую на схвалення резолюції Генасамблеєю в грудні, – написав у Twitter глава держави.

Проект посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в анексованому Криму 17 листопада схвалив третій комітет Генасамблеї ООН. За проголосували 64 країни, 93 утрималися.

Проти проголосували: Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Малі, Нікарагуа, Філіппіни, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве.

Документ, серед іншого, закликає РФ звільнити українських політв’язнів та забезпечити права кримськотатарського народу.

Ухвалення проекту резолюції на сесії Генасамблеї ООН в грудні додатково консолідує міжнародну підтримку України на шляху до відновлення територіальної цілісності.

Заклик до країн ООН приєднатися до Кримської платформи 23 вересня під час виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН виголосив президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Офіс президента

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