Президент України Володимир Зеленський привітав схвалення комітетом Генасамблеї ООН проекту резолюції щодо прав людини в тимчасово окупованому Криму.

– Наша Кримська платформа – у тексті проекту! Очікую на схвалення резолюції Генасамблеєю в грудні, – написав у Twitter глава держави.

Вітаю схвалення комітетом Генасамблеї ???????? проекту резолюції щодо прав людини в тимчасово окупованому ???????? Криму. Наша Кримська платформа – у тексті проекту! Очікую на затвердження резолюції Генасамблеєю ???????? у грудні. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2021

Проект посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в анексованому Криму 17 листопада схвалив третій комітет Генасамблеї ООН. За проголосували 64 країни, 93 утрималися.

Проти проголосували: Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Малі, Нікарагуа, Філіппіни, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве.

Документ, серед іншого, закликає РФ звільнити українських політв’язнів та забезпечити права кримськотатарського народу.

Ухвалення проекту резолюції на сесії Генасамблеї ООН в грудні додатково консолідує міжнародну підтримку України на шляху до відновлення територіальної цілісності.

Заклик до країн ООН приєднатися до Кримської платформи 23 вересня під час виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН виголосив президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Володимир Зеленський