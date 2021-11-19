Украине нужно сохранить Минские соглашения и нормандский формат ради урегулирования ситуации на Донбассе.
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил во время общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне.
По его словам, сейчас у Украины есть только одно политико-дипломатическое соглашение – так называемые Минские соглашения.
Нормандский формат, говорит министр обороны, является определенной логистической платформой.
– Поэтому нам нужно сохранить этот канал для лидеров и ждать, когда появится окно возможностей, – сказал Алексей Резников.
Именно поэтому Украина сейчас остается при Минских соглашениях.