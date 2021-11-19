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Факты / Украина / Политика

Украине нужно сохранить Минские соглашения и Нормандский формат – Резников

Татьяна Забожко редактор ленты
Олексій Резніков

Украине нужно сохранить Минские соглашения и нормандский формат ради урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил во время общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне.

По его словам, сейчас у Украины есть только одно политико-дипломатическое соглашение – так называемые Минские соглашения.

Нормандский формат, говорит министр обороны, является определенной логистической платформой.

– Поэтому нам нужно сохранить этот канал для лидеров и ждать, когда появится окно возможностей, – сказал Алексей Резников.

Именно поэтому Украина сейчас остается при Минских соглашениях.

Фото: УНИАН

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