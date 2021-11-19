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Факты / Украина / Политика

Зеленский назначил нового врио главы Закарпатской ОГА

Анастасия Гевко редактор ленты
Зеленский назначил нового врио главы Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Закарпатской областной госадминистрации Анатолия Полоскова.

Его обязанности временно возьмет на себя его заместитель – Петр Добромильский. 

Так, в указе президента №587/2021 указано, что Полосков уволен согласно поданному им заявлению.

А документом №588/2021 Владимир Зеленский временно возложил обязанности председателя на Добромильского. 

Напомним, увольнение Полоскова было согласовано Кабинетом министров в среду, 17 ноября. Он возглавил область 7 декабря 2020 года. Таким образом, Анатолий Полосков проработал на данной должности меньше года.

Петр Добромильский занимает должность замглавы Закарпатской ОГА с мая 2021 года.

Фото: Петр Добромильский

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