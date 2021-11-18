Кабинет министров Украины согласовал увольнение Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской областной госадминистрации (ОГА). Соответствующее решение правительство приняло на заседании 17 ноября.

О кадровом решении Кабмина проинформировал постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– Согласовано увольнение… Полоскова Анатолия Александровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации, — написал Мельничук в своем Telegram-канале.

О причинах такого решения не сообщается. Теперь указ об увольнении главы Закарпатской ОГА должен подписать президент Владимир Зеленский.

Следует отметить, что Анатолий Полосков возглавил область 7 декабря 2020 года. Следовательно, он работает главой ОГА меньше года.

Анатолий Полосков окончил в 1997 году Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого (специальность – правоведение).

Впоследствии он работал в банковском секторе, а также занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года Полосков являлся директором винодельческой компании.

В августе этого года правительство согласовало увольнение главы Харьковской ОГА Айны Тымчук.

В начале ноября Кабмин назначил временного руководителя Государственной таможенной службы Украины: им стал Вячеслав Демченко. В то же время, Государственную экологическую инспекцию Украины временно возглавил Дмитрий Заруба.

Источник: Тарас Мельничук