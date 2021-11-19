Зеленський призначив нового вріо голови Закарпатської ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Закарпатської обласної держадміністрації Анатолія Полоскова.

Його обов’язки тимчасово візьме на себе його заступник – Петро Добромільський.

Так, в указі президента №587/2021 зазначено, що Полоскова звільнено згідно з поданою ним заявою.

А документом №588/2021 Володимир Зеленський тимчасово поклав обов’язки голови на Добромільського.

Нагадаємо, звільнення Полоскова було погоджено Кабінетом міністрів у середу, 17 листопада. Він очолив область 7 грудня 2020 року. Таким чином, він пропрацював головою ОДА менше року.

Петро Добромільський обіймає посаду заступника голови Закарпатської ОДА з травня 2021 року.

Фото: Петро Добромільский