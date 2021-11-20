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Факты / Украина / Политика

Ситуация на границе с РФ напряженная, однако признаков наступления нет – Шмыгаль

Юля Захарченко редактор ленты
Денис Шмигаль

Ситуация на границе Украины и России остается напряженной из-за большого скопления и перемещения войск РФ, однако в настоящее время нет никаких признаков наступления.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью одному из украинских изданий. По его словам, Россия производит перемещение значительного количества войск возле границы.

– Это подтверждают иностранные партнеры и все специальные службы. Ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим, – заявил он.

Министр уверен, что украинские военнослужащие и разведка следят за ситуацией на украинско-российской границе. Вооруженные силы каждый день передают соответствующие данные представителям правительства.

Политик отметил, что Российская Федерация уже в течение семи лет ведет тяжелую войну на востоке Украины, а Крым, часть территории нашей страны, временно оккупирован РФ.

Разведка США предупредила партнеров страны о возможности военного вторжения России в Украину, пригрозив РФ тяжелыми последствиями в случае вооруженной агрессии.

Представители американского правительства намерены ввести жесткий пакет санкций против РФ. Ограничения будут касаться российских политиков, проекта Северный поток-2, государственных банков, предприятий по добыче или транспортировке нефти, газа и других полезных ископаемых.

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Источник: Радио Свобода

Фото: Правительственный портал

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