Ситуація на кордоні України та Росії залишається напруженою через велике скупчення та переміщення військ РФ, проте наразі немає жодних ознак наступу.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю одному з українських видань. За його словами, Росія проводить переміщення значної кількості військ біля кордону.

– Це підтверджують іноземні партнери та всі спеціальні служби. Ситуація напружена, але ознак наступу ми не бачимо, – заявив він.

Міністр переконаний, що українські військовослужбовці та наша розвідка стежать за ситуацією на українсько-російському кордоні. Збройні сили щодня передають відповідні дані представникам уряду.

Політик зазначив, що Російська Федерація вже протягом семи років веде важку війну на сході України, а Крим, частина території нашої країни, наразі тимчасово окупована РФ.

Розвідка США попередила партнерів країни про можливість військового вторгнення Росії до України, пригрозивши РФ важкими наслідками у разі збройної агресії.

Представники американського уряду мають намір запровадити жорсткий пакет санкцій проти РФ. Обмеження стосуватимуться російських політиків, проекту Північний потік-2, державних банків, підприємств з видобутку чи транспортування нафти, газу та інших корисних копалин.