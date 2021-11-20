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Факти / Україна / Політика

Ситуація на кордоні з РФ напружена, проте ознак наступу немає – Шмигаль

Юля Захарченко редакторка стрічки
Денис Шмигаль

Ситуація на кордоні України та Росії залишається напруженою через велике скупчення та переміщення військ РФ, проте наразі немає жодних ознак наступу.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю одному з українських видань. За його словами, Росія проводить переміщення значної кількості військ біля кордону.

– Це підтверджують іноземні партнери та всі спеціальні служби. Ситуація напружена, але ознак наступу ми не бачимо, – заявив він.

Міністр переконаний, що українські військовослужбовці та наша розвідка стежать за ситуацією на українсько-російському кордоні. Збройні сили щодня передають відповідні дані представникам уряду.

Політик зазначив, що Російська Федерація вже протягом семи років веде важку війну на сході України, а Крим, частина території нашої країни, наразі тимчасово окупована РФ.

Розвідка США попередила партнерів країни про можливість військового вторгнення Росії до України, пригрозивши РФ важкими наслідками у разі збройної агресії.

Представники американського уряду мають намір запровадити жорсткий пакет санкцій проти РФ. Обмеження стосуватимуться російських політиків, проекту Північний потік-2, державних банків, підприємств з видобутку чи транспортування нафти, газу та інших корисних копалин.

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Джерело: Радіо Свобода

Фото: Урядовий портал

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