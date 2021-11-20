Украина хочет продлить контракт на транзит газа на 15 лет — Шмыгаль

Украина намерена продлить контракт о транзите газа с Газпромом на 15 лет. Правительство ведет переговоры с европейскими партнерами.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью одному из украинских СМИ. По его словам, нынешний контракт действует до 2024 года.

— Мы желаем его продлить и ведем переговоры с европейскими партнерами. От них также зависит продление этого контракта. Идеальный срок – продление этих условий на 15 лет, – отметил он.

Шмыгаль рассказал, что Украина предложила увеличить объемы транзита газа в Европейский Союз сверх условий действующего документа.

– Мы готовы еще до 55 млн куб. м увеличить транзит, а излишек транзитировать за вдвое низкой ценой, чем в действующем контракте. Система к этому подготовлена, – убежден премьер-министр.

Газовый кризис

Денис Шмыгаль заявил, что газовый кризис в Европе произошел из-за шантажа Российской Федерации. РФ остановила прокачку газа через Украину.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко убежден, что Россия намеренно уменьшает объемы транзита газа через Украину, чтобы иметь влияние на Европу и заставить как можно скорее сертифицировать проект Северный поток-2.