Падение урожая и подорожание продуктов: к чему может привести рост цен на газ

Из-за резкого роста цен на газ по всему миру сложилась сложная ситуация с удобрениями. В Европейском Союзе их производство к началу ноября уже упало на 20%. Кроме того, перебои и у китайских предприятий, на которых украинские перерабатывающие компании закупают сырье.

Из-за этого на протяжении осени в Украине удобрения подорожали в три раза, а цена продолжает расти. Аграрии уже начали экономить на удобрениях во время посевной, что угрожает падением урожайности. О том, что будет весной – боятся даже думать.

Под угрозой судьба Украины как экспортера агропродукции, подробнее в материале Фактов ICTV.

Такая ситуация объясняется рекордными ценами газа. Например, 70% себестоимости производства азотных удобрений составляет именно голубое топливо, тариф на который для предприятий за последний год вырос в пять раз.

— Цены несопоставимы, если в прошлом году я покупал селитру по семь тысяч гривен, то сегодня она уже стоит 24 тысячи, а за карбомид, который был по девять тысяч сейчас просят не меньше 28-ми. Такая динамика просто ужасает, — рассказал фермер с Волыни Виталий Заремба.

Урожай озимых уже оказался под угрозой, а весенняя посевная и вовсе может быть сорвана. Если крупные агрохолдинги еще могут себе позволить сделать запас удобрений по текущим ценам, то у мелких фермеров денег на это нет.

Проблемы у украинских предприятий и с сырьем, которое они зачастую закупают в Китае, производство которого существенно сократилось из-за энергетического кризиса. Из-за его дефицита некоторые украинские компании могут прекратить производство.

— Сейчас возник реальный вопрос: где брать сырье? Калий купить можно, но очень дорого, а вот фосфор уже даже приобрести невозможно. Если считать только на моем производстве – у нас нехватка по фосфору около 70%, — заявил соучредитель одной из компаний по производству удобрений Виктор Фаркаш.

По оценкам агроэкспертов в следующем сезоне ожидается дефицит удобрений в районе 40%, а это может привести к падению урожая пшеницы на четверть. При этом импортировать их также не удастся, поскольку подобные проблемы наблюдаются по всему миру.

Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев объяснил, что для нашей страны удобрение – основа аграрного сектора. Если отрасль остановится – возникнет вопрос продовольственной безопасности государства.

При этом в правительстве настроены более оптимистично. По мнению представителей агросектора, ситуация тяжелая, но не критичная. В Кабмине обещают, что цена на удобрения останется на достаточно высоком уровне, а цена на зерновые резко упадет – государство компенсирует аграриям часть убытков.

— Есть возможность недополучения 10-15% удобрений. Это, конечно, не идеальная ситуация, но и не критическая. Посевы в хорошем состоянии. Рисков того, что не будет достаточно пшеницы для внутреннего рынка – нет, — заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Предсказать урожайность различных культур в следующем году – сложно, поскольку очень многое также зависит и от погодных условий.

Однако неурожай кукурузы спровоцирует рост цен на корма для животных, а соответственно и на мясо с молочкой.

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