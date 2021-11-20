Україна хоче продовжити контракт на транзит газу на 15 років – Шмигаль

Україна має намір продовжити контракт про транзит газу з Газпромом на 15 років. Уряд проводить перемовини з європейськими партнерами.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю одному з українських ЗМІ. За його словами, чинний контракт діє до 2024 року.

– Ми бажаємо його продовжити та ведемо перемовини з європейськими партнерами.Від них також залежить продовження цього контракту. Ідеальний термін – продовження цих умов на 15 років, – зазначив він.

Шмигаль розповів, що Україна запропонувала збільшити обсяги транзиту газу до Європейського Союзу понад умови чинного документу.

– Ми готові ще до 55 млн куб. м збільшити транзит, а надлишок транзитувати удвічі нижчою ціною, ніж у чинному контракті. Система до цього підготовлена, – переконаний прем’єр-міністр.

Газова криза

Денис Шмигаль заявив, що газова криза в Європі сталася через шантаж Російської Федерації. РФ зупинила прокачування газу через Україну.

Очільник Нафтогазу Юрій Вітренко переконаний, що Росія навмисно зменшує обсяги транзиту газу через Україну, щоб мати вплив на Європу та примусити якомога швидше сертифікувати проект Північний потік-2.