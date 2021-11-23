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Факты / Украина / Политика

Сергей Шахов подозревается в недекларировании имущества на 60 млн грн

Анастасия Гевко редактор ленты
Реєстр декларацій

САП по поручению Генпрокурора сообщила депутату Верховной Рады о подозрении в декларировании недостоверной информации (часть 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса). 

Обновлено в 22:50.

Народный депутат от группы Доверие Сергей Шахов в комментарии Факты ICTV сообщил, что именно он получил это подозрение.

– Да, это правда, однако это дело сугубо политическое. Все выдвигаемые против меня обвинения придуманы властью. Это месть за мою политику и критику, которую я выражаю в сторону властной команды. Месть за борьбу с тарифами и коррупцией. У них ничего не получится, не дождутся, – сказал Шахов.

По данным ведомств, он не указал в декларациях имущество, которое оценивают в 60 млн гривен, что более чем в 4 000 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Уточняется, что это – первое врученное подозрение по данной статье после возобновления уголовной ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Так, депутату инкриминируют недекларирование жилого дома и земельного участка в Обуховском районе под Киевом, а также имущества и доходов лица, с которым нардеп связан общим бытом и взаимными обязанностями.

В целом речь идет о:

  • 13 квартирах в столице;
  • 8 паркоместах;
  • 2 домах в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. м;
  • 27 земельных участках общей площадью около 115 га в Киевской области;
  • даче;
  • нежилой недвижимости;
  • двух автомобилях;
  • доле в автомобиле субъектов ведения хозяйства;
  • доходах от продажи недвижимости. 
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Источник: Офис генпрокурора

Фото: УНИАН

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