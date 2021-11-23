САП по поручению Генпрокурора сообщила депутату Верховной Рады о подозрении в декларировании недостоверной информации (часть 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса).

Обновлено в 22:50.

Народный депутат от группы Доверие Сергей Шахов в комментарии Факты ICTV сообщил, что именно он получил это подозрение.

– Да, это правда, однако это дело сугубо политическое. Все выдвигаемые против меня обвинения придуманы властью. Это месть за мою политику и критику, которую я выражаю в сторону властной команды. Месть за борьбу с тарифами и коррупцией. У них ничего не получится, не дождутся, – сказал Шахов.

По данным ведомств, он не указал в декларациях имущество, которое оценивают в 60 млн гривен, что более чем в 4 000 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Уточняется, что это – первое врученное подозрение по данной статье после возобновления уголовной ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Так, депутату инкриминируют недекларирование жилого дома и земельного участка в Обуховском районе под Киевом, а также имущества и доходов лица, с которым нардеп связан общим бытом и взаимными обязанностями.

В целом речь идет о: