САП по поручению Генпрокурора сообщила депутату Верховной Рады о подозрении в декларировании недостоверной информации (часть 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса).
Обновлено в 22:50.
Народный депутат от группы Доверие Сергей Шахов в комментарии Факты ICTV сообщил, что именно он получил это подозрение.
– Да, это правда, однако это дело сугубо политическое. Все выдвигаемые против меня обвинения придуманы властью. Это месть за мою политику и критику, которую я выражаю в сторону властной команды. Месть за борьбу с тарифами и коррупцией. У них ничего не получится, не дождутся, – сказал Шахов.
По данным ведомств, он не указал в декларациях имущество, которое оценивают в 60 млн гривен, что более чем в 4 000 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц.
Уточняется, что это – первое врученное подозрение по данной статье после возобновления уголовной ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию.
Так, депутату инкриминируют недекларирование жилого дома и земельного участка в Обуховском районе под Киевом, а также имущества и доходов лица, с которым нардеп связан общим бытом и взаимными обязанностями.
В целом речь идет о:
- 13 квартирах в столице;
- 8 паркоместах;
- 2 домах в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. м;
- 27 земельных участках общей площадью около 115 га в Киевской области;
- даче;
- нежилой недвижимости;
- двух автомобилях;
- доле в автомобиле субъектов ведения хозяйства;
- доходах от продажи недвижимости.