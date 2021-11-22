Нардепа підозрюють у недекларуванні майна на 60 млн грн

САП за дорученням Генпрокурора повідомила депутата Верховної Ради про підозру у декларуванні недостовірної інформації (частина 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу).

За даними відомств, він не вказав у деклараціях майно, яке оцінюють у 60 млн гривень, що більш ніж у 4 000 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Уточнюється, що це перша вручена підозра за цією статтею після поновлення кримінальної відповідальності за внесення свідомо недостовірних відомостей до декларації.

Так, депутату інкримінують недекларування житлового будинку та земельної ділянки в Обухівському районі під Києвом, а також майна та доходів особи, з якою нардеп пов’язаний спільним побутом та взаємними обов’язками.

Загалом йдеться про:

13 квартир у столиці;

8 паркомісць;

2 будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. м;

27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га Київської області;

дачу;

нежитлову нерухомість;

два автомобіля;

частку в автомобілі суб’єктів господарювання;

доходи від продажу нерухомості.

Ім’я та прізвище депутата не вказуються, ні він, ні його захист публічно та офіційно не коментували дану справу.

Факти ICTV звернулися за коментарями для з’ясування подробиць того, що сталося.