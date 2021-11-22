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Факты / Украина / Политика

В США раскритиковали президента Болгарии за заявление по Крыму

Анастасия Гевко редактор ленты
В США раскритиковали президента Болгарии за заявление по Крыму

Соединенные Штаты раскритиковали президента Болгарии Румена Радева за его заявление о том, что украинский Крым это якобы территория соседней России. 

– США, G-7, Евросоюз и НАТО всегда были четкими и объединенными в своей позиции, что, несмотря на российскую попытку аннексии и продолжающуюся оккупацию, Крым является украинским, – подчеркнули в американском посольстве.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что Болгария была среди стран, которые заявили на саммите Крымской платформы в августе, что Крым – это неотъемлемая часть Украины.

Страны-подписанты платформы по Крыму согласились, что не признают и не будут признавать попытки РФ легитимировать незаконную аннексию и временную оккупацию полуострова, подчеркнули в посольстве.

США выразили глубокую обеспокоенность в связи с заявлением Радева болгарским властям как в Вашингтоне, так и в Софии.

Напомним, победивший недавно на выборах в Болгарии действующий президент Румен Радев назвал временно оккупированный Крымский полуостров территорией России и заявил, что считает неэффективными санкции против РФ.

Кроме того он добавил, что Болгарии нужно менять вести прагматичную политику в отношении Москвы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что Румен Радев своим заявлением о якобы российском Крыме нанес удар дружеским отношениям между нашими странами.

Источник: посольство США

Фото: Getty Images

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