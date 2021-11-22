У США розкритикували президента Болгарії за заяву щодо Криму

Сполучені Штати розкритикували президента Болгарії Румена Радєва за його заяву про те, що український Крим це нібито територія сусідньої Росії.

– США, G-7, Євросоюз і НАТО завжди були чіткими та об’єднаними у своїй позиції, що, незважаючи на російську спробу анексії та окупацію, що триває, Крим є українським, – підкреслили в американському посольстві.

Зовнішньополітичне відомство нагадало, що Болгарія була серед країн, які заявили на саміті Кримської платформи у серпні, що Крим – це невід’ємна частина України.

Країни-підписанти платформи по Криму погодилися, що не визнають і не визнаватимуть спроб РФ легітимувати незаконну анексію та тимчасову окупацію півострова, підкреслили в посольстві.

США висловили глибоке занепокоєння у зв’язку із заявою Радєва болгарській владі як у Вашингтоні, так і в Софії.

Нагадаємо, діючий президент Румен Радєв, який переміг нещодавно на виборах у Болгарії, назвав тимчасово окупований Кримський півострів територією Росії і заявив, що вважає неефективними санкції проти РФ.

Крім того, він додав, що Болгарії потрібно міняти вести прагматичну політику щодо Москви.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у свою чергу заявив, що Румен Радєв своєю заявою про нібито російський Крим завдав удару дружнім відносинам між нашими країнами.

Джерело: посольство США