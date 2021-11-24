По состоянию на 22 ноября, с начала действия дополнительных мер по прекращению огня от 27 июля 2020 года вследствие обстрелов российских вооруженных формирований погибли по меньшей мере 66 украинских защитников, еще 275 военных получили ранения.

Об этом сообщила миссия Украины Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во время Форума сотрудничества безопасности.

По данным украинской делегации, всего с 27 июля 2020 года до 22 ноября 2021-го зафиксировали 2 848 нарушений тишины со стороны Российской Федерации.

В 759 случаях оккупанты использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение, что вызвало наибольшее беспокойство среди чиновников разных стран мира, осудивших российскую агрессию против Украины.

В последнюю неделю в зоне Операции объединенных сил военные наблюдали регулярные обстрелы и вооруженные провокации наемников РФ.

Враг обстрелял позиции наших защитников по меньшей мере 65 раз, из которых 26 случаев с нарушением Минских договоренностей. В результате одного из них погиб 33-летний украинский военный.

Украинская делегация и представители разных стран осудили действия Российской Федерации, призвав прекратить агрессию против Украины и выполнять взятые обязательства.