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Ситуація на Донбасі: за 16 місяців Україна втратила 66 захисників, поранені 275 військових

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ситуація на Донбасі: за 16 місяців Україна втратила 66 захисників, поранені 275 військових

Станом на 22 листопада, з початку дії додаткових заходів щодо припинення вогню від 27 липня 2020 року через обстріли російських збройних формувань померли щонайменше 66 українських захисників, ще 275 військових дістали поранення.

Про це повідомила місія України Організації з безпеки та співробітництва в Європі під час Форуму безпекового співробітництва.

За даними української делегації, загалом з 27 липня 2020 року до 22 листопада 2021-го зафіксували 2 848 порушень тиші з боку Російської Федерації.

У 759 випадках окупанти використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння, що викликало найбільше занепокоєння серед чиновників різних країн світу, які засудили російську агресію проти України.

Протягом останнього тижня у зоні Операції об’єднаних сил військові спостерігали регулярні обстріли та збройні провокації найманців РФ.

Ворог обстріляв позиції наших захисників щонайменше 65 разів, з яких 26 випадків із порушенням Мінських домовленостей. Унаслідок одного з них загинув 33-річний український військовий.

Українська делегація та представники різних країн засудили дії Російської Федерацію, закликавши припинити агресію проти України та виконувати взяті зобов’язання.

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Джерело: Укрінформ

Фото: Міноборони

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