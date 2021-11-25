В пятницу, 26 ноября, пройдет пресс-марафон главы государства Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции на должности президента. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

К участию пригласили журналистов из 30 всеукраинских и международных СМИ, каждому журналисту позволят задать Зеленскому по одному вопросу.

В Офисе связали это со сложной эпидситуацией из-за коронавируса и с учетом опыта предыдущих марафонов.

Кроме того, такой формат, как ожидается, поможет избежать дублирования вопросов журналистов.

– Будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и тому подобное, – говорится в сообщении.

Марафон из 30 вопросов к президенту стартует в 12.00 и продлится ориентировочно до 15.00.

Смотреть марафон Зеленского можно будет на странице Офиса в Facebook и в эфире ведущих телеканалов Украины.

А также – на канале Факти ICTV в YouTube:

Напомним, первый продолжительный пресс-марафон Зеленского с журналистами прошел 10 октября 2019 года в Кyiv Food Market. Он длился 14 часов.

Вторая большая пресс-конференция Владимира Зеленского была посвящена двум годам его президентства. Она прошла 20 мая этого года.