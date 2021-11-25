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Факти / Україна / Політика

Екватор каденції Зеленського: в ОП анонсували прес-марафон

Анастасія Гевко редакторка стрічки
володимир зеленський

У п’ятницю, 26 листопада, пройде прес-марафон глави держави Володимира Зеленського, присвячений екватору його каденції на посаді президента. Про це повідомила прес-служба Офісу президента (ОП).

До участі запросили журналістів із 30 всеукраїнських та міжнародних ЗМІ, кожному з них дозволять поставити Зеленському по одному запитанню.

В Офісі зв’язали це зі складною епідситуацією через коронавірус та з урахуванням досвіду попередніх марафонів.

Крім того, такий формат, як очікується, допоможе уникнути дублювання питань журналістів.

– Буде висвітлено різні актуальні та суспільно важливі теми, зокрема, проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо, – йдеться у повідомленні.

Марафон із 30 питань до президента стартує о 12.00 та триватиме орієнтовно до 15.00.

Дивитись марафон Зеленського можна буде на сторінці Офісу у Facebook та в ефірі провідних телеканалів України.

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Нагадаємо, перший тривалий прес-марафон Зеленського з журналістами відбувся 10 жовтня 2019 року у Кyiv Food Market. Він тривав 14 годин.

Друга велика прес-конференція Володимира Зеленського була присвячена двом рокам його президентства. Вона пройшла 20 травня цього року.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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