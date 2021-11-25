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Факты / Украина / Политика

Реванша не будет: Кулеба назвал два фактора, которые остановят РФ

Валентина Летяк редактор ленты
Дмитро Кулеба

Ситуация с безопасностью вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях остается напряженной из-за агрессии РФ, однако действия Кремля сейчас направлены не только против Украины.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Сейчас речь идет не только об агрессии РФ против Украины. Кремль поднимает ставки во всем регионе и стремится в целом подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в Европе после завершения холодной войны. То есть взять реванш за поражение 30 лет назад, – объяснил дипломат.

Он убежден, что РФ не удастся достичь этих целей благодаря двум факторам: выдержке и силе Украины, а также силе скоординированной реакции мира.

– Украина вместе с партнерами укрепляет региональную безопасность и готовится в случае эскалации российской агрессии выступить единым фронтом. Этим каждый день занимается МИД, президент и правительство Украины, – подчеркнул Кулеба.

На фоне ситуации с безопасностью на границе Украины с РФ американские сенаторы предложили увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины еще на $50 млн.

В частности, они предлагают внести поправку в военный бюджет США на 2022 год, предусматривающую увеличение военной помощи Украине с $300 млн до $350 млн.

Ожидается, что сенаторы будут голосовать за законопроект после Дня благодарения.

Фото: УНИАН

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