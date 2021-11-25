Реваншу не буде: Кулеба назвав два фактори, які зупинять РФ

Безпекова ситуація вздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях залишається напруженою через агресію РФ, проте дії Кремля зараз спрямовані не тільки проти України.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Зараз йдеться не тільки про агресію РФ проти України. Кремль піднімає ставки у всьому регіоні та прагне загалом підірвати безпекову архітектуру, яка склала в Європі після завершення холодної війни. Тобто взяти реванш за поразку 30 років тому, – пояснив дипломат.

Він переконаний, що РФ не вдасться досягнути цих цілей завдяки двом факторам: витримці та силі України, а також силі скоординованої реакції світу.

– Україна разом з партнерами укріплює регіональну безпеку та готується у разі ескалації російської агресії виступти єдиним фронтом. Цим щодня займеється МЗС, президент та уряд України, – наголосив Кулеба.

На тлі безпекової ситуації на кордоні України з РФ американські сенатори запропонували збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на $50 млн.

Зокрема, вони пропонують внести поправку до військового бюджету США на 2022 рік, якою передбачається збільшення військової допомоги Україні з $300 млн до $350 млн.

Очікується, що сенатори голосуватимуть за законопроект після Дня подяки.