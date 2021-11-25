Президент Европейского совета Шарль Мишель рассказал украинскому главе Владимиру Зеленскому о результатах своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины (ОП).

– Одним из этих результатов является убежденность, что деэскалация ситуации могла бы помочь контактам между украинской и российской сторонами с участием ЕС, – говорится в сообщении.

Также Зеленский и Мишель обсудили концентрацию российских войск на границе Украины.

Президент рассказал о том, какие усилия прилагает Украина для мирного урегулирования конфликта с Россией.

Лидеры Украины и Евросоюза договорились и дальше координировать свои позиции по ситуации с РФ.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что РФ сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. военных.

Он утверждает, что Россия может атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что случае полномасштабного вторжения России Украина будет защищаться всеми имеющимися у нее средствами.