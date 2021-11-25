Украина будет защищаться всеми средствами: Кулеба о возможном вторжении РФ

В случае полномасштабного вторжения России Украина будет защищаться всеми имеющимися у нее средствами. В этом заверил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В то же время он заявил, что все усилия Украины и партнеров направлены на сдерживание Российской Федерации от дальнейших агрессивных действий.

— Ни у кого не должно возникать сомнений, что в случае нового этапа полномасштабной агрессии РФ против нашего государства Украина будет защищаться всеми имеющимися средствами, — отметил он.

Дмитрий Кулеба в очередной раз опроверг российские фейки о якобы подготовке Украины к наступательной операции на Донбассе. Он заверил, что наша страна считает политико-дипломатическое разрешение ситуации единственным путем урегулирования.

Недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия сконцентрировала возле границ Украины более 92 тыс. войск.

По его словам, она может совершить атаку на нашу страну в конце января – начале февраля 2022 года.

Со своей стороны Дмитрий Кулеба сообщил, что ситуация с безопасностью вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях остается напряженной из-за агрессии РФ. Но, по его мнению, России не удастся взять реванш за поражение 30 лет назад.

Фото: МИД Украины