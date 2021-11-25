В Верховной Раде Украины зарегистрирован документ о продлении на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей).

Речь идет о законопроекте №6342, который был внесен в парламент 23 ноября.

Его инициаторами являются народные депутаты от Слуги народа и группы Доверие.

Согласно пояснительной записке, 31 декабря 2021 года истекает срок введения особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

Следовательно, действие закона, принятого еще в 2014 году, решили в очередной раз продлить на год – до 31 декабря 2022 года.

– Законопроектом продлевается на 1 год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей… Принятие законопроекта будет способствовать мирному урегулированию ситуации в ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и Устава ООН, — отмечается в пояснительной записке.

Недавно первый вице-спикер ВР Александр Корниенко в одном из интервью подтвердил, что Верховная Рада может продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Корниенко подчеркивал, что этот документ является формальным маркером для Москвы, что Украина остается в Минском процессе. А потому действие закона и продлевают каждый год. При этом ни одна его статья пока не вступила в силу (поскольку с территории Донбасса не выведены вооруженные формирования России).

Что известно о законе?

Закон Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей парламент принял еще в сентябре 2014 года. С того времени Верховная Рада постоянно продлевала его действие. Документ еще называют законом об особом статусе Донбасса (речь идет о временно оккупированных территориях).

Закон был разработан в рамках Минских договоренностей. Этот документ определяет временный порядок организации местного самоуправления в ОРДЛО (речь идет о нормализации жизни, восстановлении правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, создании условий для возвращения переселенцев).

Предусмотрено и проведение местных выборов на основании Конституции и законов Украины. Однако это все возможно только после вывода с территории Украины российских незаконных вооруженных формирований, военной техники, боевиков и наемников.

В последний раз Верховная Рада Украины продлила действие закона в декабре прошлого года – до 31 декабря 2021 года включительно.