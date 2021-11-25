У Верховній Раді України зареєстровано документ про продовження на рік дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО (окремих районах Донецької та Луганської областей).

Йдеться про законопроект № 6342, який було внесено до парламенту 23 листопада.

Його ініціаторами є народні депутати від Слуги народу та групи Довіра.

Згідно з пояснювальною запискою, 31 грудня 2021 року спливає термін запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Відтак дію закону, ухваленого ще в 2014 році, вирішили вчергове продовжити на рік – до 31 грудня 2022 року.

– Законопроектом продовжується на 1 рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей… Прийняття законопроекту сприятиме мирному врегулюванню ситуації в ОРДЛО на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН, – зазначається в пояснювальній записці.

Нещодавно перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко в одному з інтерв’ю підтвердив, що Верховна Рада може продовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Корнієнко наголошував, що цей документ є формальним маркером для Москви, що Україна залишається в Мінському процесі. А тому дію закону і продовжують щороку. При цьому жодна його стаття поки що не набрала чинності (оскільки з території Донбасі не виведені збройні формування Росії).

Що відомо про закон?

Закон Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей парламент ухвалив ще у вересні 2014 року. Відтоді Верховна Рада постійно продовжувала його дію. Документ ще називають законом про особливий статус Донбасу (йдеться про тимчасово окуповані території).

Закон був розроблений у рамках Мінських домовленостей. Цей документ визначає тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування в ОРДЛО (йдеться про нормалізацію життя, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, створення умов для повернення переселенців).

Передбачено і проведення місцевих виборів на підставі Конституції та законів України. Однак це все можливо лише після виведення з території України російських незаконних збройних формувань, військової техніки, а також бойовиків і найманців.

Востаннє Верховна Рада України продовжила дію закону в грудні минулого року – до 31 грудня 2021 року включно.