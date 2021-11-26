Мы полностью контролируем наши границы: Зеленский о возможной эскалации ситуации на Востоке

Украина находится в состоянии войны с Россией уже восемь лет, поэтому вероятность эскалации ситуации может быть каждый день.
Об этом во время пресс-конференции сообщил президент Владимир Зеленский. Но, по его мнению, распространение информации о возможном вторжении России является запугиванием населения.
– Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации. Мы ежедневно имеем реальные разведданные не только от нашей разведки, но и других стран-партнеров, — заявил глава государства.
Владимир Зеленский добавил, что Украина должна быть готова к любому развитию ситуации.
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