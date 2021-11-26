Ситуація краща, ніж навесні: Зеленський про військових РФ на кордоні

Основною метою стягування російських військ до українських кордонів є залякування. Але не можна відкидати сценарій ескалації.

Про це під час прес-конференції повідомив президент Володимир Зеленський.

– Я кажу, що це залякування, якщо враховувати те, що ми бачимо сьогодні. І це ймовірна ескалація, оскільки тривають провокації. Але зараз ситуація точно не гірша, ніж вона була навесні. Кількість військових там менша, однак їх більше, ніж у момент припинення вогню, про який ми домовлялись. Ми бачимо дуже часто ротації, які відбуваються, щоб показувати нам, що відбувається скупчення військ і техніки, – пояснив глава держави.

Під час прес-конференції президент також заявив, що Україна перебуває у стані війни з Росією вже вісім років, тому ймовірність ескалації ситуації може бути щодня.

Утім, за його словами, українські військові повністю контролюють наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації.