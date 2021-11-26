Цыган и медведей не заказывали: Зеленский о юбилее Ермака в Карпатах

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский прокомментировал расследование Украинской правды о праздновании юбилея главы Офиса президента Андрея Ермака в Карпатах.

Глава государства подтвердил, что летал на государственных вертолетах в резиденцию Синегора с Андреем Ермаком. Но они отдыхали и готовили конференцию дипломатов, а не отмечали день рождения.

— Был ли я в Синегоре? Да. Праздновал ли я? Нет. Я там был с Ермаком. Цыган не вызывал, медведей тоже. В пятницу вечером, 19 ноября, я со своей семьей улетел отдохнуть. Нельзя мне летать на одном вертолете. Был вертолет сопровождения, — добавил президент.

Владимир Зеленский признал, что действительно летал в Карпаты на вертолетах ГСЧС и армии, потому что его самолет и президентский вертолет одновременно сломались.

Он объяснил, что летал проверять дороги в Карпатах и ​​готовность резиденции к приезду всех послов 20 декабря на празднование Дня работников дипломатической службы, а также провести один выходной с семьей. Андрей Ермак его сопровождал.

Президент признал, что они отдыхали вечером 21 ноября в горах, но день рождения Ермака не праздновали.

На днях в Офисе президента также заявили, что в президентской резиденции в Гуте не было никакого четырехдневного празднования с фейерверками и концертами 50-летия главы Офиса президента Андрея Ермака.