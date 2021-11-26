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Циган і ведмедів не замовляли: Зеленський про ювілей Єрмака в Карпатах

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Володимир Зеленський та Андрій Єрмак

Під час прес-конференції Володимир Зеленський прокоментував розслідування Української правди про святкування ювілею керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Карпатах.

Глава держави підтвердив, що літав на державних гвинтокрилах у резиденцію Синьогора з Андрієм Єрмаком. Але вони відпочивали і готували конференцію дипломатів, а не святкували день народження.

– Чи був я у Синьогорі? Так. Чи святкував я? Ні. Я там був із Єрмаком. Циган не викликав, ведмедів теж. У п’ятницю ввечері, 19 листопада, я зі своєю сім’єю полетів відпочити. Не дозволено мені літати на одному гвинтокрилі. Був гвинтокрил супроводу, – додав президент.

Володимир Зеленський визнав, що справді літав у Карпати на гвинтокрилах ДСНС та армії, бо його літак і президентський гвинтокрил одночасно зламалися.

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Він пояснив, що літав перевіряти дороги у Карпатах і готовність резиденції до приїзду усіх послів 20 грудня на святкування Дня працівників дипломатичної служби, а також провести один вихідний з родиною. Андрій Єрмак його супроводжував.

Президент визнав, що вони відпочивали ввечері 21 листопада у горах, але день народження Єрмака не святкували.

Днями в Офісі президента також заявили, що у президентській резиденції в Гуті не було жодного чотириденного святкування з феєрверками та концертами 50-річчя голови Офісу президента Андрія Єрмака.

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