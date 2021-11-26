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Факты / Украина / Политика

Никакого путча быть не может: Зеленский об информации о подготовке госпереворота в Украине

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Никакого путча быть не может: Зеленский об информации о подготовке госпереворота в Украине

В Украине серьезная армия, поэтому никаких разговоров о путче и быть не может. В этом на пресс-конференции заверил президент Владимир Зеленский.

– У нас серьезная армия и серьезный главнокомандующий. Украинские военные защищают наше государство и точно не занимаются никакими путчами и остальными мелочами. Я лишь сказал, что есть сообщения от агентуры, что готовится государственный переворот в Украине. Путча это не касается. Наши военные – не путчисты, они этим не занимаются. Потому что армия у нас с народом, – объяснил президент.

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал, что получил данные о подготовке государственного переворота в Украине 1-2 декабря.

По его словам, существует не только агентурная информация, но и аудиозаписи, в которых представители России обсуждают с представителями Украины участие в этом бизнесмена Рината Ахметова.

Позже президент добавил, что на записях голоса самого Ахметова нет и заявил, что считает данные о государственном перевороте информационной атакой для дестабилизации ситуации в Украине.

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