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Жодного путчу бути не може: Зеленський про інформацію про підготовку держперевороту в Україні

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Жодного путчу бути не може: Зеленський про інформацію про підготовку держперевороту в Україні

В Україні серйозна армія, тому жодних розмов про путч і бути не може. У цьому під час прес-конференції запевнив президент Володимир Зеленський.

– У нас серйозна армія і серйозний головнокомандувач. Українські військові захищають нашу державу і точно не займаються жодними путчами і рештою дрібниць. Я лише сказав, що є повідомлення від агентури, що готується державний переворот в Україні. Путчу це не стосується. Наші військові – не путчисти, вони цим не займаються. Бо армія у нас з народом, – пояснив президент.

Під час прес-конференції Володимир Зеленський розповів, що отримав дані про підготовку державного перевороту в Україні 1-2 грудня.

За його словами, існує не лише агентурна інформація, а й аудіозаписи, де представники Росії обговорюють з представниками України участь у цьому бізнесмена Ріната Ахметова.

Пізніше президент додав, що на записах голосу самого Ахметова немає і заявив, що вважає дані про державний переворот інформаційною атакою для дестабілізації ситуації в Україні.

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