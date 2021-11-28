Кулеба объяснил, почему Украина до сих пор не вступила в ЕС и НАТО

Главным препятствием для полноценного членства Украины в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе является тот факт, что часть стран, входящих в оба блока, до сих пор смотрят на нашу страну через призму своих отношений с Российской Федерацией.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью одному из немецких изданий.

— Мой месседж прост: воспринимайте Украину по ее собственным качествам и добродетелям. Мы заслуживаем того, чтобы на нас смотрели как на Украину. Отношения с Россией – одно, а отношения с Украиной – совершенно другое, — подчеркнул Кулеба.

По его словам, вступление Украины как в ЕС, так и в НАТО – лишь вопрос времени. Кулеба добавил, что наша страна является естественной частью европейского и евроатлантического сообщества.

Дипломат также отметил, что официальный Киев признает наличие некоторого скепсиса относительно дальнейшего расширения Евросоюза и НАТО.

При этом Кулеба добавил, что Украина должна отвечать всем Копенгагенским критериям, хотя он и не считает тот факт, что соответствующие нормы до сих пор не имплементированы главной преградой для нашего вступление в ЕС и Альянс.

Напомним, ранее глава МИД Украины заявил, что официальный Киев подписал соглашения о поставках военной техники с рядом европейских государств.

Кроме того, на данный момент идет интенсивные переговоры с другими партнерами, которые готовы продать Украине военную технику и оружие для лучшей защиты.

При этом дипломат заверил, что усиление украинской армии никак не усугубит конфликт с Россией, но поддержка Запада, по его словам, является стратегией сдерживания агрессии Кремля.