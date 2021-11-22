Некоторые страны-члены НАТО в вопросе членства Украины в НАТО учитывают фактор России. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

— К сожалению, несколько стран-членов НАТО все еще, обдумывая решение о перспективе членства Украины в Альянсе, задают себе вопрос – что скажет Россия? Поэтому мы планово с ними говорим, что перестаньте смотреть на Украину через призму России. Это не то, что вы нам не раз обещали с 2008 года, когда НАТО говорило, что ни одна третья сторона не будет влиять на решение об отношениях Украины и НАТО, эта позиция задекларирована на всех уровнях, но, к сожалению, на практике мы видим, что российский фактор играет свою роль, – отметил он.

Министр убежден, что Украина рано или поздно станет членом НАТО, и отметив, что страна продвинулась в выполнении реформ.

— Многие страны поддерживают вступление Украины в НАТО, я уверен, что это произойдет. Всему свое время. Сейчас необходимо работать и не сваливать на Украину ответственность за задержку вступления в НАТО. Есть трек реформ, мы продвинулись в реформировании страны, в частности в военной сфере и векторе безопасности. На всех встречах и в Вашингтоне, и в Брюсселе наши партнеры приветствуют это, — сказал Кулеба.

19 ноября во время встречи с журналистами в Вашингтоне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.

В то же время он подчеркнул, что для Украины вступление в НАТО – это не только вопрос безопасности, но и развитие демократии и экономики.

14 июня 2021 года лидеры стран-членов НАТО по итогам саммита опубликовали коммюнике, в котором поддержали решение от 2008 года о том, что Украина станет членом НАТО и призвали продолжать реформы, в том числе борьбу с коррупцией и реформу СБУ.