Кулеба пояснив, чому Україна досі не вступила до ЄС та НАТО

Головною перешкодою для повноцінного членства України в Європейському Союзі та Північноатлантичному Альянсі є той факт, що частина країн, що входять до обох блоків, досі дивляться на нашу країну через призму своїх відносин із Російською Федерацією.

Таку думку висловив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю одному з німецьких видань.

– Мій меседж простий: сприймайте Україну за її власними якостями та чеснотами. Ми заслуговуємо на те, щоб на нас дивилися як на Україну. Відносини з Росією – одне, а відносини з Україною – зовсім інше, – наголосив Кулеба.

За його словами, вступ України як до ЄС, так і до НАТО – лише питання часу. Кулеба додав, що наша країна природньо є частиною європейської та євроатлантичної спільноти.

Дипломат також зазначив, що офіційний Київ визнає наявність певного скепсису щодо подальшого розширення Євросоюзу та НАТО.

При цьому Кулеба додав, що Україна має відповідати всім Копенгагенським критеріям, хоча він і не вважає той факт, що відповідні норми досі не імплементовано головною перепоною для нашого вступу до ЄС та Альянсу.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України заявив, що офіційний Київ підписав угоди про постачання військової техніки з низкою європейських держав.

Крім того, наразі триває інтенсивні переговори з іншими партнерами, які готові продати Україні військову техніку та зброю для кращого захисту.

При цьому дипломат запевнив, що посилення української армії ніяк не посилить конфлікту з Росією, але підтримка Заходу, за його словами, є стратегією стримування агресії Кремля.