Рада поддержала промежуточный отчет ВСК по делу вагнеровцев

Верховная Рада приняла постановление №6324, поддержав таким образом промежуточный отчет временной следственной комиссии по спецоперации по задержанию вагнеровцев.

Согласно документу, парламентарии приняли к сведению промежуточный отчет ВСК о проделанной работе за шесть месяцев и продлили срок деятельности комиссии еще на год.

Кроме того, принятое постановление предусматривает, что промежуточный отчет будет направлен в Офис генерального прокурора, Службу безопасности Украины, Государственное бюро расследований для рассмотрения.

Согласно отчету, ВСК не удалось точно определить, кто и на каком уровне в Украине принял решение о переносе спецоперации. Поскольку подтверждений тому, что президент Владимир Зеленский давал личные распоряжения руководству Главного управления разведки ее отсрочить нет.

Также в своем отчете комиссия отметила, что глава Офиса президента Андрей Ермак не имеет полномочий давать соответствующие распоряжения.

Согласно отчету, правоохранительные органы и прокуратура Украины сделали все необходимое для экстрадиции задержанных наемников с территории Республики Беларусь, хотя этого и не удалось добиться.

Недавно журналисты-расследователи проекта Bellingcat обнародовали расследование о спецоперации Украины по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

Оно длилось год. Расследователи пытались установить обстоятельства уникальной спецоперации украинских спецслужб, в ходе которой планировалось задержать более 30 боевиков российской Частной военной компании (ЧВК) Вагнера, причастных к военным преступлениям на Востоке Украины.

По данным расследователей, она должна была завершиться принудительным приземлением самолета рейса Минск-Стамбул с вагнеровцами в Украине и их задержанием. Но в последний момент спецоперацию решили перенести и она сорвалась.