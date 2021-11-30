Рада підтримала проміжний звіт ТСК у справі вагнерівців

Верховна Рада ухвалила постанову №6324, підтримавши у такий спосіб проміжний звіт тимчасової слідчої комісії щодо спецоперації із затримання вагнерівців.

Згідно з документом, парламентарі взяли до відома проміжний звіт ТСК про виконану роботу за шість місяців і продовжили термін діяльності комісії ще на рік.

Крім того, ухвалена постанова передбачає, що проміжний звіт направлять до Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань для розгляду.

Згідно зі звітом, ТСК не вдалося точно визначити, хто і на якому рівні в Україні ухвалив рішення про перенесення спецоперації. Оскільки підтверджень того, що президент Володимир Зеленський давав особисті розпорядження керівництву Головного управління розвідки її відтермінувати немає.

Також у своєму звіті комісія зазначила, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак не має повноважень надавати відповідні розпорядження.

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Згідно зі звітом, правоохоронні органи та прокуратура України зробили все необхідне для екстрадиції затриманих найманців з території Республіки Білорусь, хоча цього і не вдалося досягти.

Нещодавно журналісти-розслідувачі проекту Bellingcat оприлюднили розслідування про спецоперацію України із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Воно тривало рік. Розслідувачі намагалися встановити обставини унікальної спецоперації українських спецслужб, під час якої планувалося затримати понад 30 бойовиків російської Приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, причетних до військових злочинів на Сході України.

За даними розслідувачів, вона мала завершитися примусовим приземленням літака рейсу Мінськ-Стамбул із вагнерівцями в Україні та їхнім затриманням. Але в останній момент спецоперацію вирішили відтермінувати і вона зірвалася.