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Факты / Украина

Вышло расследование Bellingcat о спецоперации Украины по задержанию вагнеровцев

Юлия Соколова редактор ленты
Вышло расследование Bellingcat о спецоперации Украины по задержанию вагнеровцев

Журналисты-расследователи проекта Bellingcat и интернет-издание The Insider обнародовали первую часть расследования спецоперации Украины по задержанию боевиков ПВК Вагнера.

Расследование длилось год. Расследователи пытались установить обстоятельства уникальной спецоперации украинских спецслужб, в ходе которой планировалось задержать более 30 боевиков российской Частной военной компании (ЧВК) Вагнера, причастных к военным преступлениям на Востоке Украины.

Как отмечается в расследовании, эта спецоперация не имела аналогов по своему масштабу и сложности. По данным расследователей, она должна была завершиться принудительным приземлением самолета с вагнеровцами в Украине и их задержанием.

Однако спецоперацию сначала перенесли, а впоследствии вагнеровцев задержали силы КГБ Беларуси.

В первой части расследования рассказывается, как украинским разведчикам удалось завербовать вагнеровцев и получить прямые доказательства их участия в военных преступлениях против Украины.

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