Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак дал показания в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу о спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Ермака, он посетил ГБР сегодня в 8:30 утра.

– Как законопослушный гражданин сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу вагнеровцев. Сообщил всю известную мне информацию. Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал, — подчеркнул Ермак.

Глава ОПУ также отметил, что следствие должно установить истину и расставить по делу вагнеровцев “все точки над і”.

Недавно в. о. директора ГБР Алексей Сухачев проинформировал, что Государственное бюро расследований будет вызывать на допрос главу Офиса президента Андрея Ермака по делу о срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев. Сухачев также отметил, что нет ни одного факта и доказательства причастности Ермака к срыву спецоперации.

Журналисты-расследователи проекта Bellingcat также не нашли доказательств версии, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы звонил в Беларусь и предупредил о прибытии вагнеровцев. Об этом рассказал журналист Христо Грозев, возглавлявший расследование Bellingcat по делу ЧВК Вагнера.

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Что известно о расследовании по делу вагнеровцев

17 ноября журналисты-расследователи Bellingcat и издания The Insider опубликовали расследование об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

Расследование длилось год. Журналисты хотели выяснить обстоятельства спецоперации украинских спецслужб, во время которой планировалось задержать 33 вагнеровцев, причастных к военным преступлениям на Донбассе.

По данным Bellingcat, спецоперация была перенесена по распоряжению Офиса президента Украины. Формальной причиной было стремление не сорвать вступивший в силу 27 июля режим прекращения огня на Донбассе. Впоследствии боевиков Вагнера задержали силы КГБ Беларуси.

19 ноября экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба рассказал, что не получал письменного указания от президента Владимира Зеленского о переносе спецоперации. По словам Бурбы, такую информацию ему и заместителю главы СБУ Руслану Баранецкому передал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Между тем, Временная следственная комиссия Верховной Рады проинформировала в промежуточном отчете, что не смогла установить, кто из украинских высокопоставленных лиц стал инициатором отсрочки спецоперации.

Источник: Андрей Ермак