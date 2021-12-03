Кулеба про вимоги Москви до НАТО не розширюватися: Україна не має щось гарантувати Росії

Україна не зобов’язана давати Російській Федерації жодних гарантій.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба, коментуючи вимоги Росії до НАТО не розширюватися на схід.

– Це Росія розсуває кордони та порушує міжнародне право. Я відкидаю ідею про те, що ми маємо щось гарантувати Росії, – сказав Кулеба.

За словами міністра, саме РФ зобов’язана давати гарантії того, що не розвиватиме свою агресію щодо будь-якої держави.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав від країн Заходу, що сили НАТО не розширюватимуться на схід.

Таким чином він мав на увазі, що Україна не повинна входити до складу Північноатлантичного альянсу.

Також він запропонував НАТО розпочати обговорення цього питання, аргументувавши це так званим ризиком розміщення загрозливих систем зброї у безпосередній близькості до території РФ.