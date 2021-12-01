Путин потребовал гарантий от НАТО, что Украина не вступит в Альянс

Москва хочет получить гарантии от Запада, что НАТО не продвинется в расширении Альянса на восток. Иными словами, президент РФ Владимир Путин хочет “юридических гарантий”, что Украина не войдет в Североатлантический альянс.

Об этом Путин заявил во время церемонии вручения доверительных грамот, а его заявление опубликовала пресс-служба Кремля.

— Особо отмечу: нам нужны именно правовые и юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые соответствующие устные обязательства. В частности, всем известно об устных заверениях о том, что НАТО не будет расширяться на восток, но все было сделано наоборот, — заявил он.

Он добавил, что “российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы и сейчас это продолжают делать”.

Путин также предложил НАТО “начать предметные обсуждения” по этому поводу.

Он аргументировал такие желания России риском “размещения угрожающих систем оружия в непосредственной близости к территории РФ”.

30 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву к снижению напряженности на украинской границе. Он предупредил РФ о том, что любые действия против государственной целостности и суверенитета Украины будут иметь серьезные последствия.

В конце ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у границ Украины сосредоточено более 92 тыс. войск РФ. Буданов отметил, что Россия может осуществить атаку на наше государство в конце января – начале февраля 2022 года сразу по нескольким направлениям.

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На фоне ситуации безопасности на границе Украины с РФ американские сенаторы предложили увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины еще на $50 млн.

В частности, они предлагают внести поправку в военный бюджет США на 2022 год, предусматривающую увеличение военной помощи Украине с $300 млн до $350 млн.